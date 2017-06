El Parlament de Catalunya no aprova garantir la titularitat municipal de l'Inter

La Comissió d'Ensenyament del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimarts una resolució presentada pel PSC sobe l'escola Intermunicipal, per tal de reconèixer la tasca i els resultats del centre, i per garantir i protegir el futur professional dels treballadors de l'escola, segns ha informat Ràdio Sant Sadurní.

El que no s'ha aprovat, tal com explicat l'emissora municipal, és el punt del text en què es demanava garantir la gestió i titularitat municipal de l'Escola Intermunicipal del Penedès. PSC, Ciutadans i el PP hi han votat a favor, mentre que Junts pel Sí s'hi ha posicionat en contra. Iniciativa i la CUP s'han abstingut.

Tal com recorden des de Ràdio Sant Sadurní, aquesta resolució ja es va presentar fa uns mesos al plenari de l'Ajuntament i es va desestimar amb els vots del govern (PDeCAT i ERC). L'Escola Intermunicipal, gestionada per la Mancomunitat de municipis del Penedès, és un dels pocs centres educatius de Catalunya sota titularitat municipal. En els darrers mesos s'ha discutit molt sobre el futur que de l'Intermunicipal que es pot veure afectat per l'aparició de diversos instituts públics a la comarca i els efctes que pot tenir la davallada de l'alumnat en l'actual estructura del professorat.

A la sessió van assistir-hi l'alcaldessa i diputada Maria Rosell, a més d'altres regidors de govern i de l'oposició, portaveus dels grups municipals de l'Ajuntament de Sant Sadurní, l'alcalde del Pla del Penedès i algun representant d'altres municipis que formen part de la Mancomunitat.