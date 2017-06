Dues petites deflagracions en una casa amb marihuana a Segur de Calafell

Aquest dimecres a la tarda, al voltant de les 5, s'ha tornat a produir una deflagració en un habitatge de Segur de Calafell on hi havia un cultiu de plantes de marihuana, la qual cosa recorda un fet similar, tot i que aleshores molt més greu, que es va produir al mateix barri calafellenc el passat 14 de maig.

Veïns de la zona de l'avinguda Marca Hispànica han explicat que han sentit com dues petites detonacions i poc després ha començat un incendi a l'immoble, del qual en sortia un fum molt espès. Els Bombers de la Generalitat hi han desplaçat fins a 6 dotacions, a més d'una del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atès un jove d'uns talls en una mà. Els bombers han pogut donar per extingit el foc cap a 3/4 de 9 del vespre.

Segons les primeres investigacions a càrrec de la Policia Local de Calafell, l'incendi s'hauria produir per algun incident en la instal·lació elèctrica de la casa o bé per algun producte químic relacionat amb el cultiu de la marihuana. Al soterrani de la casa s'hi han trobat una desena de plantes de marihuana, les quals, en principi, serien per a autoconsum dels propietaris de l'indret.

Com apuntàvem, aquest succés recorda el que hi va haver el 14 de maig al mateix nucli de Segur de Calafell, aleshores a l'avinguda d'Anglaterra. En aquella ocasió es va produir una forta explosió i van resultar ferides de gravetat dues persones. A més, s'hi va localitzar una plantació clandestina amb unes 200 plantes de marihuana, a més d'estris per al cultiu i elaboració de la droga.