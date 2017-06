Oriol Querol i Victòria Vidal, viatgers empedernits

L’Oriol és un periodista i guionista televisiu, té 32 anys i és vilafranquí. La Victòria té 30 anys, és de Barcelona i treballa al món de la publicitat. Viuen junts a Barcelona, i fa un parell d’anys ho van deixar tot per fer la volta al món. Amb ells hem volgut parlar d’aquesta aventura, del perquè de prendre aquesta decisió, i de com els ha canviat com a persones.

Pots llegir l'entrevista completa clicant en aquest enllaç.