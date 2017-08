Vinils festamajorencs

Aquesta setmana s’ha presentat a Vilafranca “El racó del vinil popular”, el resultat d’una sinergia entre la Montse Rafecas, de l’empresa Cartutxos X Impressora, i El Dibuixant del Penedès.

Després de quatre mesos de treball dur han presentat la col·lecció de vinils de la festa major de Vilafranca. En total, 25 adhesius per enganxar a la paret, impresos amb una tinta d’alta qualitat i que permet una durada d’uns set anys pensats per a petits i grans. Els vinils tenen una mida estàndard de 30x30 cm però també se’n poden adquirir de més grans. Una col·lecció que es pot anar incrementant any rere any i que té una característica especial: tots els personatges es presenten amb cares alegres en sintonia amb “la més típica”.

Els preus dels vinils van dels 9,90 euros als 11,90 depenent de si el dibuix té un o més personatges. També ofereixen adhesius per al cotxe de 10x10 cm al preu de 5,90 euros. La botiga està situada a la rambla de Sant Francesc, número 9, on abans hi havia la llibreria Cal Benages i on des de fa uns anys hi ha l’empresa Cartutxos X Impressora. Val a dir que dins l’oferta de marxandatge també ofereixen samarretes de tots els 25 dissenys dels balls de la festa major. Són de cotó i poden ser de color negre, vermell o blanc. Hi ha les de màniga curta des de la talla de 2 anys fins a la XXL i també la samarreta per a dona amb tirants amb les talles S, M i L.

Els preus osciŀlen entre els 12,90 i els 14,90 euros. També es poden demanar directament per Facebook a les pàgines d’El Dibuixant del Penedès o de Cartutxos X Impressora. El tret diferencial d’aquesta nova proposta festamajorenca és que el 0,7% dels beneficis que aporti la venda d’aquests productes aniran a parar a la Fundació de la Festa Major.

Properament es podran comprar els productes a la página vinilpopular.cat.