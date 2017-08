Nova acció de conscienció a ciutadana contra el top manta al Vendrell

Una de les vies que s’impulsen des de l’Ajuntament del Vendrell contra la venda il·legal que suposa el top manta és el del foment del consum responsable i la conscienciació ciutadana. En aquesta línia, aquesta setmana s’han instal·lat 22 cartells informatius al llarg del Passeig Marítim de Coma-ruga i Sant Salvador i en alguns carrers perpendiculars a la platja.

Aquests rètols, amb el lema “A les platges STOP Manta”, informen sobre les possibles conseqüències de comprar productes de top manta. Entre altres, els cartells alerten, per exemple, que el comerç il·legal sovint encobreix altres delictes, que incompleix la llei de la propietat intel·lectual, fa competència deslleial als comerço s que paguen els seus impostos i que no hi ha cap garantia en els productes que s’hi adquireixen, ja que molts d’ells són articles falsificats.

La col·locació dels cartells és una mesura més de l es diverses que es duen a terme des de la regidoria de Governació del Vendrell per fer front al fenomen del top manta al municipi.

Vigilància privada

Aquest mes d’agost, per exemple, també s’ha contractat un servei de vigilants privats, que patrullen a les tardes pel passeig marítim i que ajuden a fer una tasca dissuasòria i complementària a la que ja fan les patrulles de la Policia Local. Aquests vigilants permeten tenir “més ulls al carrer”, en paraules del regidor de Governació, Rafel Gosalvez, i tenir una presència permanent al passeig, evitant així que aquest quedi sense cap vigilància quan els agents de la Policia local han d’atendre algun avís urgent. “Són un complement a la feina que duen a terme els agents de la Policia”, rebla Gosalvez.

Des de l'Ajuntament del Vendrell també es remarcar queel municipi ha participat a la taula que va crear fa uns mesos el Síndic de

Greuges de Catalunya per tractar el fenomen del “Top manta”, tant des del punt de vista de la seguretat com des del vessant social, amb accions adreçades a coordinar la feina de les diferents administracions. Aquesta voluntat de coordinació s’ha concretat amb els diferents serveis conjunt amb Mossos d’Esquadra i en la prevenció i vigilància del fenomen, i amb diferents estratègies per minimitzar el fenomen al municipi.