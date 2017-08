Álvaro Quirós guanya el concurs del 3d8 a Instagram sobre l'FM del Vendrell

Una fotografia de l’Àliga del Vendrell feta durant la festivitat de Santa Anna 2017 pel jove vendrellenc Álvaro Quirós, el qual precisament és el president de l’entitat que s’encarrega d’aquesta peça del bestiari folklòric i també de l’Aligueta del Vendrell, és la guanyadora del segon concurs convocat pel 3d8 a la xarxa Instagram amb motiu de la recent festa major de la capital del Baix Penedès.

La imatge ha estat la seleccionada entre totes les que els usuaris d’Instagram van penjar els dies de la festa major de Santa Anna amb l’etiqueta #FM3d8. Quirós rebrà del 3d8 els mateixos premis que el setmanari regala als seus nous subscriptors i que també sorteja entre els actuals, tot plegat valorat en més de 250 euros. El ventall d’obsequis que cada setmana regalem es poden consultar a la pàgina 43 d’aquesta edició.

La tria de la fotografia guanyadora ha anat a càrrec d’un jurat integrat per membres de la secció de Cultura del setmanari i presidit per la reconeguda fotògrafa Maria Rosa Ferré (el seu perfil a Instagram és @mariarosafg).

Vinculat a l’FM des del 2009

Álvaro Quirós (@quiroji_ al seu perfil d’usuari a Instagram, amb més de tres-cents seguidors i gairebé un parell de centenars de fotografies publicades), va néixer al Vendrell fa 24 anys, és mestre de primària a l’Escola Camp Joliu de l’Arboç des d’en fa dos i presideix l’Àliga del Vendrell des de la creació de la peça, al 2013. Posteriorment, l’entitat va construir l’Aligueta, el 2015. Amb tot, està vinculat directament a la festa major del Vendrell des del 2009, quan va començar a participar-hi com a membre de la banda de l’Agrupació Musical Santa Anna tocant el timbal, i més tard també ha estat integrant de la colla de geganters, del Drac de Foc El Cabrot i timbaler acompanyant de grallers.

Álvaro Quirós s’ha mostrat molt satisfet per haver guanyat el concurs festamajorenc del 3d8 a Instagram i afirma que hi va penjar tot just “dues o tres fotografies”. “A més de l’Àliga, vaig fotografiar la Cercavila de Foc”, ha afirmat. Quirós també explica que acostuma a fer fotografies tot i no tenir-hi cap vincle professional. “En llegir que el setmanari fèieu el concurs, ja vaig pensar de penjar-ne alguna de la festa major amb l’etiqueta que proposàveu”, explica. “Em va agradar la perspectiva de l’Àliga en primer pla davant de la imatge de santa Anna”, diu també Quirós sobre el moment en què va fer la foto, el matí del dia principal de la festa major del Vendrell.