Aventura ciclista del jove de Sant Jaume dels Domenys Adrià Palau

El jove de Sant Jaume dels Domenys Adrià Palau està vivint una autèntica aventura viatgera recorrent una bona part d’Europa en bicicleta.

Palau és mecànic de cotxes de professió i ja havia deixat aquesta feina momentàniament en altres ocasions per viatjar, per exemple, al Nepal o al Marroc, per fer el Camí de Santiago o per estar tres mesos als Pirineus aragonesos. Aquesta vegada ha volgut emprendre el viatge en bicicleta des de Sant Jaume dels Domenys fins a Noruega.

Ja havia estat en aquest país nòrdic, concretament treballant en una granja com a part d’un voluntariat d’entre tres i quatre hores diàries a canvi de la manutenció. Palau preveia tornar-hi en avió aquesta mateixa setmana, però en conversa telefònica amb el 3d8, explica: “Com que no torno a marxar per anar de viatge a l’Índia fins al 27 de setembre i encara tinc prou temps, he decidit tornar-hi també en bicicleta recorrent el nord d’Europa”.

Aquest jove de Sant Jaume dels Domenys nascut fa 26 anys es defineix com una persona a la qual no li agrada “establir-se molt de temps enlloc”. “Sempre vull fer coses diferents perquè necessito estímuls nous cada dia”, diu.