Un vilafranquí, mort presumptament apunyalat per un terrorista

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’un vilafranquí, Pau Pérez, de 34 anys, presumptament assassinat amb una arma blanca per un terrorista jihadista, aquest dijous a la tarda aproximadament una hora després del greu atemptat a les Rambles de Barcelona.

Segons han confirmat fonts policials al 3d8, que mantenen la investigació oberta i treballen en diverses hipòtesis sobre l’autoria de l’assassinat, el jove és l’home que va aparèixer mort a l’interior d’un Ford Focus de color blanc a l’alçada de l’edifici Walden de Sant Just Desvern després que els terroristes se saltessin un control policial a la Diagonal, al voltant de les 18h. En aquesta acció va ser atropellada una agent dels mossos d’esquadra, que va resultar lesionada en un turmell.

El desconegut o més d’un jihadista que hauria fugit de Barcelona amb el vehicle del jove vilafranquí –s’investiga si seria el mateix conductor de la furgoneta que ha causat fins el moment 13 morts i desenes de ferits- l’hauria mort per poder robar-li el cotxe. A hores d’ara, els Mossos d’Esquadra busquen fins a quatre sospitosos que podrien tenir alguna relació amb els atemptats de Barcelona o d’aquesta passada matinada a Cambrils.

Cooperant

Segons han explicat a l’Agència EFE familiars del jove vilafranquí que viuen a la població de Talavera de la Reina (Toledo), la víctima d’aquest assassinat paral·lel a l’atemptat de Barcelona, el segon atac terrorista amb un vehicle com a arma mortal que ha fet més víctimes de la història a Europa, treballava a Barcelona i, de tarannà solidari, durant força temps ho ha fet com a cooperant a diversos països, com a Haití.

El pare del noi va néixer a Navalmoral de la Mata (Cáceres) i la mare a Burgos, però la família fa temps que viu a Vilafranca. De fet, tant Pau Pérez com un germà seu ja van néixer a la capital penedesenca.