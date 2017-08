Especialistes en explosius revisen una furgoneta sospitosa a Santa Oliva

Especialistes en explosius del cos dels TEDAX van inspeccionar aquest divendres al vespre una furgoneta sospitosa aparcada a Santa Oliva.

Segons ha pogut saber el 3d8, el vehicle duia un parell o tres de dies aparcat al carrer Josep Maria Jané, davant de la cèntrica plaça Europa de Santa Oliva, i semblava que duia càrrega perquè el nivell de la carrosseria era baix. Aquesta circumstància i, sobretot, el fet que hi hagués interposada una denúncia internacional -no se n'ha concretat de quina tipologia- i que no s'hagués pogut localitzar-ne el propietari, va fer que efectius policials es desplacessin a l'indret per inspeccionar la furgoneta.

Els Mossos d'Esquadra van tallar l'accés a la zona al voltant de les 19h i durant aproximadament un parell d'hores hi van actuar els especialistes per mirar que no hi hagués cap explosiu a l'interior del vehicle. Finalment, tot va quedar en una falsa alarma en aquest sentit i cap a les 21h Santa Oliva va tornar a la normalitat.

A la fotografia adjunta, just abans de l'arribada dels especialistes antiexplosius, es pot veure la furgoneta sospitosa de color blanc i, a la dreta, l'operatiu dels Mossos d'Esquadra per evitar l'accés de persones a l'indret.