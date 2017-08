La Comunitat Islàmica de Vilafranca es concentra contra els atemptats terroristes

La Comunitat Islàmica de Vilafranca del Penedès ha condemnat aquest dissabte a la tarda els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils. Ho ha fet durant una concentració a la plaça de la Vila, d'aproximadament mitja hora de durada i en la qual hi han participat unes150 persones.

El secretari general de la comunitat musulmana, Fouad El Yahiaouni, ha explicat al 3d8 que es tractava d'una concentració ciutadana en contra dels atacs i amb la qual "volem emetre un missatge al poble vilafranquí i a tot el món que estem en contra de tot tipus de terrorisme i de violència. Volem de demostrar a la gent que la nostra religió s'anomena islam i que vol dir pau".

"No pot ser que una religió que es basa en la pau serveixi per això", ha continuat el dirigent de la comunitat musulmana a la capital de l'Alt Penedès. "L'Alcorà diu en un dels seus versicles o principis que qui mata un ésser humà mata la humanitat. Per tant, no té cap lògica fer servir l'islam per matar". "No es pot ser fidel a la religió si el teu veí no està en pau i bé amb tu, i la mateixa salutació dels musulmans ja desitja pau i tranquilitat a la gent", ha afegit El Yahiaouni.

El mateix secretari de la comunitat islàmica vilafranquina, constituïda des de l'any 2000, ha dit també que el problema de la radicalització d'alguns joves és que no acudeixen a les mesquites "i ens costa fer-los arribar el missatge de l'islam. No poden distingir el que passa a l’Orient Mitjà i aquí. Els mengen el cap i no saben diferenciar entre les coses polítiques d’allà i matar un innocent d’aquí”. Finalment, Fouad El Yahiaouni creu que si s’acabés confirmant una vinculació de l’eximam de Ripoll amb els atemptats “que no m’ho vull creure, seria terrible. El nostre imam ens va dir aquest divendres a la mesquita que els principis de l’islam estan totalment en contra del que ha passat”.

“Ens sentim molt indignats”

De la seva banda, la Mercè, una musulmana assistent a la concentració, ha explicat que “els musulmans catalans ens sentim molt indignats pel que ha passat. Les persones que no han fet no són musulmanes i el que estan fent és embrutar l’islam, que és pau, tranquil·litat i practicar el que està escrit a l’Alcorà”. “El nostre profeta mai faria el que estan fent aquesta gent i com ens estan tacant. Per culpa de quatre persones que ves a saber què tenen al cap”.

“Com a musulmana catalana, no tinc paraule. El que ha passat passa a Síria i a d’altres llocs i ens pot passar a nosaltres. Vull donar un missatge de respecte. El que no volem per nosaltres no ho volem per ningú. Cal que tots siguem una pinya”.