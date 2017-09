Policia Local i Mossos desallotgen i tanquen les naus d’ELFE a l'Arboç

La Policia Local juntament amb els Mossos d’Esquadra va procedit la setmana passada al desallotjament i tancament de tots els accessos de l’antiga nau de l’empresa ELFE, situada a les afores del municipi, en concret a la carretera de Banyeres.

L’actuació policial, que va comptar en tot moment amb el suport directe del consistori i la coordinació del cos de Mossos d’Esquadra, va permetre evacuar i clausurar aquest edifici abandonat que era utilitzat per un grup de presumptes delinqüents que ja han abandonat el municipi i que serien els responsables de diversos incidents i robatoris ocorreguts al poble al llarg dels darrers mesos.

Joan Sans, alcalde de l’Arboç, posava en valor “la tasca curosa i professional” duta a terme pels agents de la Policia Local durant tot el procés i va destacar que “a l’Arboç no hi ha lloc per a aquells que pretenen atemptar contra el benestar i seguretat de la gent, dues prioritats fonamentals de l’Ajuntament”.

El desallotjament i tancament dels accessos de l’antiga nau industrial de l’empresa ELFE, propietat de tres entitats bancàries, suposa la culminació d’un llarg procés legal que s’ha anat gestant al llarg dels darrers mesos amb la intervenció directa de tots els agents implicats i que, gràcies al treball conjunt i a la diligència dels cossos policials i l’Ajuntament, s’ha pogut solucionar de forma definitiva i garantint els interessos del conjunt de la població arbocenca.