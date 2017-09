Jornada sobre les opcions urbanístiques damunt la llosa de la via

Vilafranca en Comú organitza el dissabte 9 de setembre la jornada “Cobrint la via... unim la vila?”, que pretén explicar i compartir opinions sobre els possibles usos que es podrien donar a l’extensa superfície de la llosa de la via. L’acte, obert a tothom, tindrà lloc al local de l’AV de la Girada a partir de les 11 del matí.

Una de les qüestions que vol plantejar la jornada és si el tractament urbanístic que s’està donant actualment a la coberta de la via afavoreix la relació i la cohesió a banda i banda; o bé al contrari, si reforça la marca divisòria de la vila que el pas ferroviari ja ha suposat durant dècades.

La sessió comptarà amb l’arquitecte vilafranquí Bernat Hernández, professor a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona (UPC), que exposarà diferents alternatives urbanístiques que es podrien desenvolupar damunt la via. Bernat Hernández, junt amb el també arquitecte Sergi González, ha realitzat un profund estudi sobre els municipis per on passa l’AVE a Catalunya, observant els diferents patrons i casuístiques de pas. En el cas de Vilafranca, aposta per donar al gran espai que genera la llosa un major aprofitament ciutadà, com per exemple amb la construcció d’equipaments públics d’ús comunitari.

També tindrem l'oportunitat d'escoltar la cooperativa d'arquitectes LaCol, que ens explicaran la seva intensa col·laboració en el procés participatiu de recuperació veïnal de Can Batlló, i la seva participació activa en la cooperativa d'habitatges La Borda a Can Batlló, que ha estat el desencadenant de la implantació de les cooperatives d'habitatges amb dret de superfície a la ciutat de Barcelona.