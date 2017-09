Vilafranca ja disposa d’una oficina de l’Agència Tributària Catalana

Dilluns entraven en funcionament les 15 noves oficines de l’Agència Tributària Catalana (ATC) arreu del territori català en la fase final del desplegament territorial que es va endegar ara fa 18 mesos.

Precisament deu dies abans de l’obertura de l’oficina a Vilafranca del Penedès, el secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, acompanyat de l’alcalde de la Vila, Pere Regull i del regidor d’Hisenda, Aureli Ruiz, així com el director de l’ATC, Eduard Vilà, va fer una visita a les instal·lacions de la capital penedesenca ubicades a la plaça de Vilanova i la Geltrú, 1-5, just a tocar de l’Estació d’autobusos i de l’Estació de RENFE. Després de destacar la perfecta comunicació de l’oficina pel seu emplaçament, Salvadó va explicar que després d’una selecció acurada del nou personal i l’actuació per adequar una oficina es complia així la millora del servei de l’Agència Tributària Catalana de cara al contribuent. “Aquí es podran percebre serveis que fins ara es cercaven a tres administracions diferents”, comentava el secretari d’Hisenda. Els ciutadans podran gestionar els impostos cedits que fins ara es feia als Registres de la Propietat o també podran rebre el servei dels impostos propis que fins ara s’havia de fer a les instal·lacions de la Zona Franca de Barcelona.

“Guanyem proximitat concentrant serveis i esperem que el contribuent ho percebi com una millora que ens permeti avançar de manera molt important perquè en un futur puguem assumir plenes competències en matèria tributària”, ressaltava Salvadó.

