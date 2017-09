Comença la recerca arqueològica a la banda de l'Arboç de la Timba de Santa Bàrbara

Entre els dies 5 i 16 de setembre tindrà lloc la primera campanya d’excavacions arqueològiques a la part arbocenca de l’important jaciment arqueològic de la Timba de Santa. Bàrbara.

L’equip d’investigació, format per un jove grup d’arqueòlegs/gues de la cooperativa Arqueovitis, comptarà amb l’ajuda de voluntaris de l'Arboç, que poden participar en aquesta excavació gràcies a la iniciativa i el suport de l’Ajuntament de l’Arboç.L’any 2016 i durant l’estiu de 2017 s’han realitzat excavacions arqueològiques a la part més alta del jaciment, en una zona coneguda com el Planot de la Timba de Santa Bàrbara, que pertany al municipi de Castellet i La Gornal, on s’han trobat vestigis d’una potent fortificació de la primera edat del ferro o època preibèrica (segles VII-VI aC), amb una presència significativa d’àmfores fenícies, que esdevenen els primers contenidors que porten vi al nostre territori.

A la zona oest d’aquest conjunt arqueològic, mirant a l’Arboç, es troba la zona coneguda amb el nom de Sota la Timba de Sta. Bàrbara, que se situa als voltants de la depuradora d’aigües a tocar a la riera del Marmellar i forma part del municipi de l’Arboç. L’objectiu d’aquesta primera intervenció arqueològica és realitzar una prospecció visual al terreny i procedir a realitzar diversos sondejos per comprovar si al subsòl existeixen restes arqueològiques. Aquest treballs s’espera que permetin caracteritzar el jaciment a nivell cultural, cronològic i tipològic, i comprovar si és una continuació de la fortificació i hàbitat documentat a la banda de Castellet, o bé tenia un ús diferent.

Aquesta primera campanya d’excavacions és possible gràcies al recolzament logístic i econòmic de l’Ajuntament de l’Arboç, la Diputació de Tarragona i la gentilesa dels propietaris de les quatre parcel·les on se situa Sota la Timba de Sta. Bàrbara, que han facilitat l’autorització per poder iniciar les excavacions. Així mateix, l’Ajuntament de l’Arboç agraeix les facilitats prestades per a fer realitat l’inici del treballs al Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya i al cos dels Agents Rurals.

A la imatge una vista aèria de l’indret on es troba La Timba de Santa Bàrbara (Font Arqueovitis)