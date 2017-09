Després de l’estiu tornen les visites guiades al patrimoni vilafranquí

Diumenge 10 de setembre es reprenen les visites guiades al patrimoni vilafranquí amb la visita medieval. Un recorregut que s’inicia a les 11h i que convida a conèixer la història vilafranquina a través dels edificis més significatius d’aquella època, decisiva per al desenvolupament de la vila.

Aquesta visita es realitzarà també els dies 8 d’octubre i 12 de novembre.

D’altra banda, el proper dia 23 de setembre, a les 12h, es el torn de la visita guiada a la Basílica de Santa Maria, una forma de conèixer un dels emblemes de la ciutat.

A més es pot gaudir de dos tipus de visites teatralitzades ben diferents, la primera ens mostra la influència del modernisme a la vila explicada pels seus protagonistes i visitant alguns interiors, com la cripta de Santa Maria per admirar l’escultura d’en Josep Llimona. Aquestes visites es realitzen els diumenges 1 d’octubre i 5 de novembre a les 10,30h.

L’altra visita teatralitzada és la del cementiri, els dies 28 d’octubre i 4 de novembre a les 19,30h. Un passeig que mostra aquest recinte sorprenent al visitant per la seva riquesa explicada pel guia i pels diferents actors que van apareixent.