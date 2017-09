Diumenge arriba la 15a Marxa de Torxes per la Independència

Aquest diumenge a la nit, a les portes de la Diada de l’11 de Setembre, arriba a Vilafranca la quinzena edició de la Marxa de Torxes per la Independència.

Ho fa amb el convenciment, asseguren des de la Comissió Onze de Setembre del Penedès, que aquesta serà la darrera Marxa després que l’1 d’octubre se celebri el referèndum i en surti un resultat de la mateixa que només passa per un Sí, tal com es mostra en el cartell anunciador de l’acte on apareix una urna i la papereta del Sí. En un moment tan crucial per la història del país demanen la màxima participació en l’acte que s’ha consolidat al Penedès com la proposta que aplega més persones per la Diada de l’11 de Setembre a les comarques penedesenques i que té un clar segell popular i simbòlic.

Jaume Claramunt explicava en la presentació de la Marxa que vol discórrer per Vilafranca com ho ha fet fins ara, “sense cap tipus de manipulació ni utilització partidista”. Un acte amb esperit unitari i transversal en què qualsevol persona es senti representada. En definitiva, vol ser un clam social per la sobirania nacional. Tal com han anat realitzant en els darrers anys, la Marxa vol reforçar el missatge de l’ANC i Òmnium Cultural, “l’1 d’octubre hem de votar sense por i guanyar la nostra llibertat”, afirmava. Aquest any els organitzadors han volgut convidar dues persones per reforçar un missatge que “això ve de lluny i que és una cosa de la gent i que ha estat el poble qui ha anat forçant les institucions i els partits a prendre una posició determinant”, mantenia Claramunt.

Així doncs, els dos convidats que en acabar la Marxa faran les seves reflexions al voltant de la situació que viu el país i a la importància de la presència i treball internacional per tal d’assolir la independència de Catalunya seran Ramon Piqué i Ferran Civit.

Si bé la sortida de la Marxa serà a les 11 de la nit de la plaça de la Vila, una hora abans ja es posaran a la venda les torxes (4 € la torxa i l’estelada i 2,5 € la torxa) i mitja hora abans d’iniciar la Marxa hi haurà els pilars de salutació de les tres colles castelleres vilafranquines (Castellers, Xicots i Jove) i dels Falcons de Vilafranca, que un any més s’han volgut afegir a la Marxa.

En aquella mateixa hora faran l’arribada les columnes dels pobles de la comarca que s’uniran a l’acte. Enguany són 11 els pobles de l’Alt Penedès que s’hi afegiran: Les Cabanyes, Mediona, Olesa de Bonesvalls, Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Santa Fe del Penedès, Vilobí del Penedès, Font-rubí, el Pla del Penedès, La Granada i Avinyonet. L’itinerari serà el mateix dels dos últims anys i després de la sortida de la plaça de la Vila transcorrerà per la plaça de Sant Joan, carrers Sant Joan, la Palma, la Parellada, Constitució, Vall del Castell, plaça de l’Oli, per acabar a la plaça Jaume I. Val a dir que la Marxa anirà encapçalada pel grup de grallers Els Vinardells i els diables Nefastus d’Avinyó Nou, a més de l’acompanyament de la batucada Bantukats. En arribar a la plaça Jaume I es donarà inici a la part central de l’acte, en què es remarcarà el lema de la marxa: la lluita per les llibertats nacionals dels Països Catalans, la independència.