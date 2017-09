Calafell invertirà prop de 2 milions d’euros per arreglar les voreres de Segur

L’Ajuntament de Calafell tirarà endavant un pla de voreres el nucli de Segur, que representarà una inversió d’1,95 milions d’euros. El projecte preveu 304 actuacions de reparació, reconstrucció i nova construcció, que es duran a terme especialment a la part alta i central del nucli, en la franja que va des de la carretera fins a l’autopista. Una zona on, tal com han apuntat des de l’Ajuntament, hi ha un nivell de desperfectes i una precarietat de manteniment històrics. Els més de 300 trams on s’actuarà estan repartits en 65 carrers del municipi.

La llum verda a aquesta inversió es va donar dilluns durant el ple municipal, en què es va aprovar fer servir part del romanent de l’any 2016, de 5,72 milions d’euros. El punt va comptar amb 12 vots a favor (PSC, UAM, PP, ERC i regidor no adscrit) i 9 abstencions (CiU, CUP i Ciutadans).

Tal com han reconegut des del consistori, amb aquesta aportació es podrà donar una empenta “important” a la solució del problema, que fins ara s’anaven resolent a través de petites actuacions i es finançaven aprofitant sobrants de diverses partides del pressupost municipal.

Una altra de les actuacions importants que es va aprovar en el ple de dimarts va ser la proposta de remodelació del pavelló poliesportiu Joan Ortoll i de l’annex teatre-auditori Joan Colet de Calafell, que costaran 3,1 milions d’euros. L’Ajuntament vol fer una reforma integral d’ambdós equipaments que, segons el consistori, “han quedat obsolets i presenten importants mancances”. Una de les intervencions més destacades que s’han de fer és la substitució d’una coberta de fibrociment (uralita). Aquesta intervenció també es farà aprofitant el romanent de l’any passat.

Remodelació integral

Tal com han explicat des de l’Ajuntament, el projecte preveu, entre altres, la renovació integral dels serveis i instal·lacions, una millora de la comoditat per als espectadors i garantir unes bones condicions acústiques, sobretot d’aïllament en el cas del teatre. També se suprimiran les barreres arquitectòniques dels dos edificis. En el cas del pavelló, es millorarà la pista interior i l’exterior, la zona d’oficines i museu del Club Patí Calafell i l’àrea de restauració, i es construirà una tercera pista a l’exterior.

A més, es modernitzarà l’aspecte exterior de la construcció que allotja tant el pavelló com el teatre, amb una “nova pell” a la façana.