El vídeo viral de la CUP sobre el procés es va rodar dissabte al Penedès

La CUP ha fet públic aquest divendres un vídeo titulat “Ara comença el Mambo!” en què pretén fotografiar el moment actual del procés independentista que viu Catalunya. La setmana en què el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei del Referèndum i la Llei de Transitorietat diversos diputats i exdiputats protagonitzen una història de gairebé 5 minuts de durada en què estimben el procés.

La metàfora es serveix d’una protagonista coneguda: la furgoneta que el 27-S va servir als cupaires per fer un vídeo amb la mateixa factura audiovisual. En aquella ocasió, la furgoneta (el procés) s’espatllava però els cupaires l’empenyien amb el ferm convenciment, deien en el vídeo, que avanen lents perquè anaven lluny.

En la segona entrega del vídeo el procés en forma de furgoneta avança empès per un centenar de persones per un camí que desemboca a l’abisme d’un barranc. Cau. S’estimba. Quim Arrufat es pregunta si allò és Ítaca. Eulàlia Reguant li respon que és el què sembla: un barranc. Arrufat replica amb un “i ara, què?”. Apareix Anna Gabriel i afirma: “Ara? Ara comença el Mambo!” que dona títol al vídeo que s’ha fet viral.

Es va rodar dissabte al Penedès

El rodatge del vídeo es va fer dissabte passat, el 2 de setembre. En principi s’havia previst rodar el dia de Sant Fèlix, el 30 d’agost, però les previsions de pluja van recomanar ajornar-lo. De fet, l’estètica del vídeo recorda a un ambient àrid, desert i calorós. Però lluny d’anar-se’n a deserts de debò, l’equip de producció va triar un indret del Penedès.

A banda de l’escenari sofocant, calia trobar un indret amb un barranc prou pronuniat i segur com per estimbar-hi una furgoneta. Així que van escollir traslladar-se al Baix Penedès, en concret a la Juncosa del Montmell. En aquest municipi hi ha la pedrera Dolomias Juncosa, SA d’on se n’extreu àrid i pedra ornamental.

Jaume Ramon, ajudant del rodatge i militant de la CUP de Vilafranca, ha explicat al 3d8 que la caiguda de la furgoneta és real, sense efectes especials. “Va caure de tan amunt com sembla”. Explica que el vehicle va quedar inservible. Ramon també diu que estimbar la furgoneta estava pensat de feia temps. “Potser el guió es va acabar de lligar fa menys dies”, però la idea inicial venia de lluny.

Al rodatge hi va participar un centenar de persones que van rebre la consigna en tot moment de mantenir-ho en secret. “Va ser tot molt professional. Es va prohibir fer cap fotografia i ningú no podia dir res”, explica Jaume Ramon.

I tothom va fer la feina. Rodar, actuar i fins i tot ballar un mambo, que és com acaba el vídeo després que el batre els ous del regidor de Vic, Joan Coma, marqui el ritme del tema musical final. El resultat de tot plegat s’ha fet públic aquest divendres 8 de setembre i en mig dia ja havia aconseguit més de 120.000 visualitzacions a YouTube.

El vídeo es pot veure aquí.