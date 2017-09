Malestar de l’AVV de la Girada amb el govern de Vilafranca pel mercat de segona mà

L’associació de veïns de la Girada està molt molesta amb el govern de Vilafranca i així ho ha expressat aquesta setmana en roda de premsa, a la que també han assistit de públic diversos veïns que no formen part de l’entitat però que volien mostrar el seu suport.

El cas és que l’associació de veïns explica que s’ha vist “obligada” a suspendre la cinquena edició del mercat de segona mà - que s’anava a fer aquest diumenge- perquè des de l’Ajuntament se’ls ha posat uns requisits “impossibles de complir”. Així, expliquen que des del consistori se’ls ha dit que haurien d’entregar de cada paradista la documentació següent: el DNI, el certificat d’activitats econòmiques, el rebut d’autònoms i l’assegurança de responsabilitat civil.

Segons el president de l’associació, Manel Pac, un cop van rebre aquesta notificació es van succeir tot un seguit de correus electrònics amb el portaveu del govern, Aureli Ruiz, que, segons Pac, “eren ambigus perquè ens deien que aquesta documentació era per evitar que sigui un mercat amb lucre però al mateix temps ens va reconèixer que vendre roba de nen petit que ja no utilitzes a dos euros no és pas lucrar-se”.

Manel Pac explica que, a més, des del govern se’ls va advertir de possibles sancions i multes tant als paradistes com a l’associació de veïns, que en seria responsable subsidiaria al ser l’organitzador del mercat.

Per tots aquests motius han decidit suspendre el mercat però esperen poder arribar a un acord per poder repetir-lo a principis de desembre ja que des de l’entitat s’intenta que el mercat es faci un cop cada trimestre. Des de l’entitat no s’entén perquè justament ara es demana tota aquesta documentació, tot i que seria la cinquena edició del mercat i expliquen que la filosofia del mercat és la de donar una segona vida als productes que no utilitzes, el reciclatge i fins i tot l’intercanvi de roba o joguines, entre altres.

“La majoria de paradistes eren veïns que volien que algú aprofités allò que ell no utilitza però que està en bon estat. Molts venien amb les famílies i cada cop són més nens els que esperaven el mercat per poder vendre les seves joguines i adonar-se, així, que les han de cuidar per tal que algú les pugui aprofitar”, explica la Susanna, una de les veïnes que va impulsar el mercat fa dos anys.

Una altra de les coses que no ha agradat a l’associació és que, segons expliquen, “l’ajuntament intenti que nosaltres fem de policies. Són ells qui han de controlar si algú ve a fer negoci o no, nosaltres podem afirmar que a les nostres bases ja posa que no es poden donar sortida a estocs de botigues ni res de tot això, però no podem estar controlant cada parada ni demanar tota aquesta documentació perquè no són pas empresaris”. “Per tot això l’ajuntament ens obliga de manera llastimosa a suspendre el mercat” clou Manel Pac. El president de l’entitat vol deixar clar, a més, que mai han cobrat ni un cèntim als paradistes i creuen que aquest és un altre exemple pel qual es demostra que no hi ha afany de lucre de cap mena.



L’associació de veïns lamenta també que el requeriment s’hagi fet només deu dies abans del mercat, quan ja hi havia inscrites més de 40 parades, “i sense cap porta oberta al diàleg. Han demostrat una manca de sensibilitat toal ja que no ens poden tractar com el mercat dels dissabtes. És absurd i hi ha fins i tot ajuntaments que són ells els que organitzen aquest tipus de mercats”.