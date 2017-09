L'edició en paper del 3d8 ve marcada pel referèndum de l'1-O

El govern de la Generalitat ha demanat als alcaldes si es pot comptar amb els locals municipals com a centres de votació de cara el referèndum de l’1 d’octubre. Dels 41 municipis de l’Alt i el Baix Penedès, a la majoria es permetrà disposar d’aquests espais propietat dels ajuntament i n’hi ha 30 que no facilitaran els equipaments municipals.

Al 3d8 hem parlat amb tots els ajuntaments del Penedès perquè ens expliquin, davant la celebració del referèndum convocat sobre l’autodeterminació de Catalunya, quina predisposició ofereixen a què es pugui votar al seu municipi.

A l’edició en paper del 3d8 s’hi pot trobar un mapa en que s’il·lustra la disponibilitat o no de locals municipals per al referèndum. També s’explica el detall dels municipis on, tot i no cedir espais de l’ajuntament, hi ha predisposició a què es pugui votar.

A més a més, també s’hi poden saber les reaccions d’alguns dels alcaldes que la Fiscalia cridarà a declarar en condició d’investigat per haver donat suport a la celebració del referèndum.

Tot plegat es pot llegir a l’edició en paper del 3d8 (descarregable en format PDF) on també hi destaquen temes com la multitudinària Marxa de Torxes celebrada diumenge a Vilafranca.

