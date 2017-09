El govern martinenc denuncia el bloqueig de l’oposició a dos projectes

Dimarts al matí el govern municipal de Sant Martí, format per CUP, ERC i MOVEM-PSC, feia un darrer pas per mirar de desbloquejar una situació inversemblant al municipi.

Els tres partits van entregar una carta signada pels cinc regidors de govern martinenc adreçada al mateix president del Consell Comarcal, Francesc Olivella, perquè faci de mediador per trobar una solució a dos projectes clau per Sant Martí com són la continuació de l’Escola de Música Comarcal que es va posar en marxa ara fa dos anys i sobretot el projecte turístic comarcal subvencionat a través de fons FEDER i que inclou la segona fase de la rehabilitació del castell i la segona fase de la museïtzació del conjunt monumental.

Des del ple del passat 27 de juliol aquests dos projectes estan aturats en precisar el vot favorable de la majoria absoluta del plenari i en aquests moments el govern no la té. Els tres grups de govern defensen que per activa i per passiva han fet tota la feina que calia i que van oferir ampliar les comissions informatives i els espais de diàleg tal i com demanava l’oposició formada per CiU i el regidor no adscrit, però segons el govern “bloquegen per destruir i quan es vol parlar només volen imposar i fer xantatge i aquesta no és la manera”, apuntava l’actual alcalde de Sant Martí, el cupaire Antoni Ventura.

Ara esperen que la situació arribi a tots els consellers de l’ens comarcal i que es convoqui una reunió per trobar una solució al conflicte i perdre una inversió de 100.000 euros dels fons FEDER també afectaria la resta de municips perquè diuen que “és un projecte comarcal. Són temes d’interès general i no partidistes i creiem que beneficiarà tots els veïns”. I van més enllà quan expliquen que el projecte ja venia de la legislatura anterior quan governava Ramon Carbó, ara actual cap de l’oposició i vicepresident de l’Àrea d’Economia del Consell Comarcal de l’Alt Penedès. “No pot ser que voti a favor al Consell Comarcal i ho faci en contra a l’Ajuntament, on només busquen esquerdar l’equip de govern”, asseguren. Per això demanen tant al Consell Comarcal com al PDeCAT perquè “posin ordre a la situació i sinó que plegui d’un dels dos llocs”, en referència a Carbó.