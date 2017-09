Comencen les obres d’enderroc dels locals de la plaça Doctor Bonet de Vilafranca

L’Ajuntament de Vilafranca ha començat aquesta setmana les obres de rehabilitació dels equipaments de la plaça Doctor Bonet, al barri de l’Espirall. Concretament s’està enderrocant part dels locals.

Aquesta actuació forma part del projecte d’intervenció integral del barri i correspon al que el govern de Vilafranca vol que sigui el nou centre cívic, ubicat a la plaça Doctor Bonet i que acollirà principalment l’àmbit associatiu i d’entitats del barri. L’actuació consistirà en la rehabilitació dels dos edificis existents, que incorporaran una sèrie d’equipaments de servei al barri. Els dos edificis, que daten del 1967, es renovaran totalment, de manera especial en aspectes d’aïllament tèrmic i acústic.



Com a actuacions principals es duran a terme una redistribució interior, es renovaran algunes instal·lacions i es rehabilitaran totalment les façanes dels edificis que modificaran la seva qualitat i eficiència tèrmica.



També s’enderrocarà una part de l’edifici que s’interposa entre les places Pau Casals i Doctor Bonet per tal de donar major amplitud a la connexió entre ambdós espais públics per, segons Aureli Ruiz, “treure el màxim profit de les zones i que els veïns puguin fer pràcticament el mateix que si hi hagués un centre cívic en un sol edifici”.



En paral·lel es duran a terme les obres de reurbanització de la mateixa plaça Doctor Bonet, que disposarà d’un nou arbrat de major qualitat i dimensions que en un futur assegurarà uns espais amb ombra i bancs per a seure. També es millorarà la recollida de les aigües pluvials i es renovaran algunes voreres de panot en mal estat.



Aquesta intervenció de rehabilitació, tant la part d’urbanització de la plaça com la intervenció als edificis, millorarà la qualitat i eficiència general d’aquests equipaments al servei del barri, i alhora, s’ampliarà la relació de l’espai amb la plaça Pau Casals, que ja ha estat recentment urbanitzada, renovant en conjunt aquest espai públic central al barri de l’Espirall. Es preveu que les obres estiguin llestes abans d’acabar l’any ja que entren en la Llei de Barris que ha d’estar liquidada el 2017.