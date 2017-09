Josep Maria Ribas és el nou alcalde de Sant Sadurní

Josep Maria Ribas és oficialment el nou alcalde de Sant Sadurní, després que ahir dilluns al vespre agafés el relleu de Maria Rosell en el càrrec, tal i com van acordar el PDeCAT i ERC en el seu pacte de govern. Ribas inicia així la seva segona etapa al capdavant del consistori sadurninenc, doncs ja va ostentar l’alcaldia entre els anys 2011 i 2013 en l'anterior mandat, amb la coalició formada pel PSC i ERC.

La sessió peària va arrencar amb la constitució d’una mesa d’edat formada per Maria Rosell i Carlota Carbó, regidors de major i menor edat del consistori. Posteriorment, un per un, tots els càrrecs electes van dipositar en una urna el nom del seu candidat a l’alcaldia. Josep Maria Ribas, portaveu d’ERC, va obtenir nou vots; dos vots Susanna Mérida, del PSC; Jordi Pujol, de la CUP, dos vots; també Rafa Berlanga, d’ICV, dos vots; i un vot el portaveu del Partit Popular, Carles Jiménez. El ple va comptar amb la presència de diversos representants comarcals d’Esquerra Republicana, del Parlament i del Senat, a més de familiars i amics del nou alcalde.

Ribas va prendre el bastó d’alcalde, prometent el càrrec amb les condicions que s’estableixen, sense renunciar al dret a l’autodeterminació i posant-se a disposició del Parlament i del president de la Generalitat en la defensa de Catalunya.

Josep Maria Ribas va prendre la paraula en la darrera intervenció agraint a Maria Rosell la dedicació i treball en aquests darrers tres anys d'acaldia, en què va assegurar que ha treballat fermament des del despatx i des de l'escó del Parlament, assumint les conseqüències de defensar el dret a l'autoderminació, un compromís que va assumir com a propi. El nou alcalde es va mostrar cordial i disposat a escoltar la resta de grups i que en aquesta segona etapa afronta al càrrec “amb més coratge, més experiència que no vol dir absoluta tranquil·litat, una profunda responsabilitat i voluntat de no decebre la gent i de defensar el programa. Assumeixo el repte amb il·lusió i amb el convenciment que tinc a darrere un equip molt sòlid”.

El republicà va comprometre's a escoltar les persones i a treballar per als més febles, donant-los oportunitats i posant com a exemple la xifra de gairebé un milió d'euros que han invertit en inserció laboral en els darrers anys. També va voler destacar la reducció del deute a mínims històrics, l'aposta per l'emprenedoria i el comerç, l'oferta educativa i de progrés, o la Cultura, enaltint la tasca que realitzen les entitats de la vila.