Una periodista vilafranquina és agredida en una manifestació unionista a la Diagonal

La periodista vilafranquina Anna Vallhonesta ha estat agredida aquest dimecres al vespre en una concentració unionista, que ha aplegat unes 600 persones a la Diagonal de Barcelona. Vallhonesta, que actualment treballa a RAC1 i a la Xarxa, ja marxava cap a casa quan es va trobar amb la mobilització.

En un dels dos vídeos que Vallhonesta va penjar al seu compte de Twitter després de l'agressió, es veu com un manifestant colpeja la vilafranquina amb el pal de la seva bandera després d'increpar-la. Abans, l'home li demana que faci un petó a l'ensenya.

La segona publicació, que també s'ha fet viral a la xarxa (els vídeos han acumulat més de 18.000 retuits en 10 hores), mostra com les persones mobilitzades demanen als vehicles que circulen per la Diagonal que diguin "Viva España" per deixar-los passar. En veure que segueix gravant, una dona demana a Anna Vallhonesta que deixi de gravar. "Jo puc gravar el que vulgui, la llibertat de premsa de moment encara no s'ha prohibit en aquest país", li diu la periodista.

1/2 Mani unionista talla la Diagonal. Només deixen passar alguns cotxes si diuen "Viva Espanya". pic.twitter.com/NX5pBdQ8YF — Anna Vallhonesta (@annavallho) October 18, 2017

2/2 i que ho sàpiga tothom. Aquest home m'ha increpat i m'ha pegat amb la bandera per gravar un vídeo. Fortissim. En xoc. pic.twitter.com/1oGfpRjqt8 — Anna Vallhonesta (@annavallho) October 18, 2017

La periodista ha tornat l'endemà a la matexia xarxa de Twitter per agrair les mostres de suport que havia rebut.