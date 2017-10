El conseller Forn destaca a Vilafranca “el compromís dels bombers amb el país”

El conseller d’Interior, Joaquim Forn, juntament amb el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS), Juli Gendrau, ha visitat aquesta setmana les obres de reforma i ampliació del parc de bombers de Vilafranca, que ha estat més de nou mesos en obres. Acompanyat també per l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull i la presidenta de la Mancomunitat Penedès Garraf, Rosa Huguet, Joaquim Forn va reconèixer que la reforma d’aquest parc era una necessitat urgent ja que l’equipament es va construir als anys 70 i, per tant, estava molt obsolet.La visita la va encapçalar el cap del parc de Vilafranca, Ramon Canyelles, i també hi era present el cap de la Regió d’Emergències Metropolitana Sud, Joan Rovira.

En el marc de la situació que s’està vivint a Catalunya, el conseller va aprofitar per agrair la tasca dels bombers, no només professional “sinó social que estan fent aquests dies fora d’hores laborals amb el compromís suplementari pel seu país i la societat catalana”.



El conseller Forn va destacar la importància que pel Govern de la Generalitat té “donar compliment al Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments 2017-2022 que representa una inversió de 207 milions d’euros, absolutament necessari pel cos de Bombers ja que estaven en una situació molt precària i avui els tornem al nivell que es mereixen. Teníem un deute amb ells perquè les condicions amb les quals treballaven no eren els que els pertocaven”



Forn va explicar que la reforma i ampliació del parc de Bombers ha suposat una inversió de 700 mil euros i ha posat en valor que “aquest esforç que estem fent aquí a Vilafranca del Penedès l’estem fent també en altres indrets de Catalunya on tenim actius 9 projectes més amb un cost de 9 milions d’euros”.

Detalls de l’obra

Amb les obres d’ampliació i reforma el parc vilafranquí ha passat de tenir 700m2 a tenir-ne 1.000m2. Les obres de reforma i ampliació s’han desenvolupat en dues fases i van començar el mes de juny de l’any passat.



En la primera fase es va tirar endavant la reforma i l’ampliació de les dependències del parc, on es van construir tres espais nous per ubicar la zona de descans, amb els dormitoris i l’aula i un altre per ubicar la nova cuina i un tercer espai per la cambra d’instal·lacions i els sanitaris masculins.

Aquesta reforma de les dependències ha permès encabir uns vestidors masculins, uns de femenins, la cambra de la neteja, el control i els despatxos. Cal destacar com fins ara no hi havia vestidors exclusivament per les dones perquè, segons van explicar des de la Generalitat, quan el parc es va inaugurar no hi havia dones bombers.



La segona fase es va centrar en la cotxera i els espais annexes com el magatzem, el taller, el gimnàs, i la sala de neteja i assecador dels Equips

Protecció Individual. En aquesta fase, bàsicament s’han redistribuït els espais existents i s’ha ampliat la zona del gimnàs.

Durant la visita del conseller Forn es va reconèixer que quedava pendent acabar de rehabilitar la cotxera, però Juli Gendrau no es va atrevir a fixar un calendari. Només va assegurar que aquesta actuació estava prevista dins el pla d’actuació del 2017-2022.

Un parc de bombers que s’havia de traslladar

Cal recordar que el sindicat de bombers de Vilafranca va començar a exigir un nou parc fa més de 10 anys i l’Ajuntament fins i tot havia cedit uns terrenys a la Girada ja que es considerava que era la zona idònia per construir el nou parc de bombers. Amb l’arribada de la crisi, però, la Generalitat no ho va veure clar i finalment va decidir no construir cap parc nou sinó intentar millorar i ampliar els que ja existien.

Fotografia de Fèlix Miró