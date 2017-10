Vilafranca premiarà la col·laboració en tasques socials i mediambientals

Aquest dijous al matí s’ha presentat a l'Ajuntament de Vilafranca el projecte “IMPLICA’T” amb l’objectiu d’estimular mitjançant les noves tecnologies noves formes de participació en temes socials. El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Acció Territorial i Serveis Urbans, Francisco Romero, acompanyat de Jordi Puigneró, Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat, i d’Eduard Folch, responsable de l’app Minuts, han estat els encarregats de presentar aquest projecte innovador.

Francisco Romero ha destacat que l’Ajuntament vol aprofitar la seva experiència en projectes innovadors com la iniciativa d’aprofitar les restes de la poda per generar energia VINYESxCALOR, “per estendre-la a d’altres dominis de gestió pública”. En aquest sentit, es va posar en marxa un espai d’innovació interna de l’Ajuntament amb la participació de més de 15 serveis municipals.

Pel tinent d’alcalde, l’objectiu és avançar “cap a la creació d’un marc d’innovació de ciutat que fomenti la innovació en tots els àmbits públics. La innovació ha de ser un element que reforci les oportunitats econòmiques i l’atracció de talent”.

Fruit d’aquest treball es va plantejar participar en un concurs de projectes innovadors que organitza la Generalitat, l’SmartCat Challenge i concretament en l’àmbit de la participació-col·laboració, on va guanyar la proposta “Minuts” que respon a la iniciativa de Vilafranca de recompensar la col·laboració ciutadana, actualitzant tecnològicament el Banc del Temps que ja funciona a la vila.

En aquest marc, el projecte IMPLICA’T es posa en marxa de manera pilot per donar suport inicialment a dues iniciatives arrelades a la vila: la Mitja Marató de l’Espirall (12 de novembre), que organitza l’AV Espirall, i la replantació forestal a la muntanya de Sant Jaume (26 de novembre), que organitzen Bosc Verd i l’ADF La Carrerada, per fomentar la participació de col·laboradors que, utilitzant l’app Minuts veuran recompensat el temps que dediquen a la societat amb la possibilitat de participar gratuïtament en activitats de vila que organitza l’Ajuntament com les rutes Medieval i Modernista, concerts, teatre o visites a VINSEUM. Com explicava l’impulsor de l’app Minuts, Eduard Folch, les persones que s’apuntin com a col.laboradors en aquestes activitats a través de l’app, rebran cupons que podran bescanviar per entrades en aquestes activitats culturals.

Jordi Puigneró, Secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat, ha dit que estem davant d’una revolució digital “que ha vingut per quedar-se. De manera que hem d’utilitzar les eines a l’abast per bones finalitats perquè aportin majors beneficis a la societat”. Puigneró ha dit que és important que les ciutats tinguin present això i utilitzin les noves tecnologies per oferir noves oportunitats als ciutadans i per ser més eficients en aspectes com la mobilitat o l’estalvi energètic, per exemple. “El projecte de gestionar el temps i valoritzar-lo com proposa Vilafranca em sembla una gran iniciativa en aquest sentit per bastir una societat millor”, ha dit Puigneró.