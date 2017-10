Un grup de socis, disposats a rellevar l’actual junta de l’Ateneu

La situació de l’Ateneu de Sant Sadurní és un tema recurrent en els plens municipals. Ja fa molt de temps que es parla del mal tràngol que travessa l’entitat, que amb els anys ha perdut l’esplendor de fa unes dècades, sobretot per la baixada en el nombre d’associats. Anys enrere, juntament amb el Centre, l’Ateneu era punt de trobada de molts sadurninencs. Això, però, ja fa anys que ha deixat de ser així.

Les diverses juntes que han passat per l’entitat han intentat capgirar la situació, però el cert és que fins ara no hi ha hagut ningú capaç de retornar a la institució el paper dinamitzador que va jugar fa unes dècades. Tot i que la secció esportiva segueix sent forta, la part cultural penja d’un fil.