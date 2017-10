El Vendrell tindrà un novè jutjat de primera instància

El Consell de Ministres de l’Estat ha aprovat la creació de 93 nous jutjats de primera instància i instrucció i 14 d’aquestes noves sales judicials s’obriran a Catalunya. Al Penedès afectarà el partit judicial del Vendrell.

Així, la capital del Baix Penedès veurà com en els propers mesos, probablement a principi de l’any 2018, obre el novè jutjat de primera instància i instrucció. S’afegirà als vuit actualment existents i al Jutjat de Violència sobre la Dona que també funciona a les dependències judicials del sector dels Boulevards del Vendrell.

Col·lapse preocupant

Els Jutjats del Vendrell fa molt de temps que pateixen un col·lapse de feina preocupant. De fet, el mateix president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús Maria Barrientos, ja va posar mesos enrere aquest adjectiu a la situació i va xifrar que les causes judicials pendents es troben més d’un 150% per sobre de la mitjana que aconsella el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En declaracions a RTVEl Vendrell, la jutgessa degana dels Jutjats del Vendrell, Cristina López, va explicar en aquest sentit que “a la justícia sempre anem una mica per darrere de les necessitats i no crec que aquest nou jutjat sigui suficient per donar cobertura i sortida a tot el volum de treball que tenim. Estem per sobre del 150% del volum de treball fixat pel Consell i un nou jutjat sí que facilitarà, però no arreglarà tota la situació”.