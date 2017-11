Es presenta al Vendrell la nova associació Món Tocat Baix Penedès sobre la problemàtica del TOC

Una quarantena de persones de diferents edats van assistir aquest dijous al Centre Cívic l’Estació del Vendrell a la presentació de Món Tocat Baix Penedès, una nova entitat que neix per visibilitzar la problemàtica del transtorn obsessiu compulsiu (TOC).

Entre els assistents hi havia una notable presència de professionals en diferents àmbits de l’ensenyament. Les quatre persones que van participar en la xerrada de presentació són Montserrat Navarro (mare d'una noia afectada de TOC i fundadora de Món Tocat Baix Penedès),Noelia Romero (psicòloga clínica), Mònica Aresté (responsable de l'Espai Situa’t Tarragona –SMC) i Aurelio López (fundador del projecte TOC).

Els diferents ponents van exposar des del seu angle la visió d’aquest trastorn que afecta a un nombre considerable de persones en la nostra societat. Molt interessant també va ser la participació del públic amb les seves preguntes i suggeriments sobre aquest tema aportant interessant reflexions.

Val a dir que al 3d8 en paper d'aquest divendres publiquem un reportatge al voltant del naixement de Món Tocat Baix Penedès, amb un colpidor testimoni d'una persona afectada. Es pot llegir tota la publicació clicant aquí.

D'altra banda, val a dir que per a totes les persones que estiguin d'alguna manera relacionades amb saber més sobre el trastorn que crea pensaments irreals en els afectats, però que perceben com a reals, es poden posar en contacte amb el mail Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam. I també els servirà per donar suport amb les persones i famílies afectades.