Eduard Pujol anirà a la llista electoral de Junts per Catalunya

El director de l'emissora radiofònica RAC1 i que fa deu anys que resideix a Vilafranca del Penedès, Eduard Pujol, ha decidit deixar el càrrec directiu que ocupa des de fa de 5 anys per integrar-se a la candidatura electoral de Junts per Catalunya en les properes eleccions del 21 de desembre.

També ha trascendit que Pujol ocuparà concretament el número 11 de la llista per Barcelona que encapçalarà el fins ara president de la Generalitat i actualment a l'exili de Brussel·les, Carles Puigdemont. S'espera que en els propers dies es faci públic el nom de la persona que substituïrà Eduard Pujol a la direcció de la ràdio del Grup Godó. Pujol, nascut a Martorell, però resident a Vilafranca, havia estat anteriorment director de continguts de RAC1.

Eduard Pujol va substituir com a director de RAC 1 Eugeni Sallent, que se'n va anar per substituir Mònica Terribas a la direcció de TV3. Entre d'altres programes, Pujol és conegut per haver participat a l'espai esportiu "No ho diguis a ningú" de Catalunya Ràdio, i també va dirigir quatre anys, fins al 2010, Barça TV.