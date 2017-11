"No era fàcil tirar endavant la república amb l'amenaça de violència"

Dissabte passat, 11 de novembre, hi va haver a Barcelona una nova manifestació organitzada per les entitats vinculades a l’àmbit independentista de Catalunya, per demanar l’alliberament dels ‘Jordis’ -Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, president de l’ANC i Òmnium Cultural- i dels exconsellers de la Generalitat en presó preventiva a Madrid. I, com en altres ocasions similars, també hi van participar milers de penedesencs. Parlem del moment polític actual al país amb el vendrellenc Josep Maria Llasat, membre del secretariat nacional de l'ANC al Baix Penedès.

L'entitat va llogar 16 autocars només a la comarca del Baix Penedès per al desplaçament de manifestants fins a la capital catalana.

Josep Maria Llasat parla d’entrada de l’“èxit” que va suposar que Catalunya po-gués celebrar el referèndum de l’1 d’octubre “amb més de dos milions de persones votant tot i la repressió policial que hi havia. És fantàstic, perquè el govern d’Espanya havia planejat espantar la gent i es va trobar que, a l’inrevés, hi va haver més gent que va plantar cara i va anar a votar”.

I el mateix membre de l'ANC també esmenta que, posteriorment, “el segon dia gloriós va ser el 27 d’octubre, quan es declara la independència”. Amb tot, destaca que "no era fàcil tirar endavant la república catalana amb l'amenaça de violència per part de l'Estat".