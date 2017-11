Detinguts tres lladres 'in fraganti' en una casa de Segur de Calafell

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria del Vendrell van detenir aquest dimarts a la nit tres homes de 23, 27 i 29 anys, de nacionalitats txeca i eslovena, un amb domicili a Barcelona i els altres dos sense domicili conegut, com a presumptes autors d’un robatori amb força en una casa del nucli de Segur de Calafell.

Faltaven pocs minuts per a la mitjanit d’aquest dimarts quan un veí de Segur va alertar la policia catalana, ja que va escoltar trencadissa de vidres en una casa del carrer Antoni Almanzor. Ràpidament, les patrulles de la Policia Local de Calafell i dels Mossos d’Esquadra van arribar al lloc i van trobar un home, amb un tornavís a la mà, dins de la zona enjardinada d’una casa.

Els agents hi van accedir i van detenir-lo, tot i la seva resistència. Tot seguit, els policies van comprovar que els accessos a la casa estaven forçats i van escoltar sorolls a l’interior. Els policies van accedir a la casa i van trobar dos homes, carregats amb motxilles, que en ser descoberts van intentar fugir per la finestra de la cuina. Tot i això, se’ls va interceptar i detenir a l’exterior de la casa.

A l’interior de les motxilles, els detinguts duien eines per cometre robatoris i objectes que acabaven de sostreure, com una taula d’efectes de so, comandaments electrònics i una màquina d’afaitar. Els detinguts, dos d’ells amb tres antecedents policials cadascun, van passar aquest dijous a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs.