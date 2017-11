La Bisbal serà la capital catalana dels Tres Tombs del 2018

La vila de la Bisbal del Penedès acollirà la XXI Trobada Nacional de la Federació Catalana dels Tres Tombs el diumenge 6 de maig de 2018. Aquesta trobada, que s’organitza conjuntament entre la Federació Catalana dels Tres Tombs i l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, serveix per posar fi a la temporada.

La Bisbal del Penedès es convertirà d'aquesta manera en la capital dels Tres Tombs i donarà inici a la temporada 'traginera' amb el pregó del dijous 11 de gener, a les 20h a l’auditori del Centre Municipal de Cultura (CMC).

La pregonera dels Tres Tombs 2018 serà l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ja que a la capital del Garraf es viu aquesta festa amb molta intensitat. La gran festa d’inici de temporada comptarà també amb representants dels pobles federats amb les seves banderes i estendards centenaris.

Així doncs, el dia 6 de maig la Bisbal del Penedès tornarà per unes hores al so, avui festiu i abans de trànsit diari, dels carros i cavalls trepitjant els carrers amb la celebració de la XXI Trobada Nacional dels Tres Tombs. Durant la trobada es durà a terme la presentació oficial del “Decàleg dels Tres Tombs”, un document que la Federació porta elaborant des de fa més de 2 anys i que ha de servir per orientar i unificar els criteris de les celebracions arreu del territori.

Trobada informativa

Aquest dissabte passat, 18 de novembre, la regidora de Cultura de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, Judit Vidal, i l’alcaldessa de la vila, Agnès Ferré, van assistir a la reunió informativa que va convocar la Federació Catalana dels Tres Tombs a Vilanova i la Geltrú. Durant l’acte es va presentar el calendari del 2018 que la Federació ha editat amb fotografies del 3r Concurs d’Instagram i també es van donar a conèixer les diferents trobades programades al llarg dels dos primers semestres de 2018.

La recuperació de la celebració dels Tres Tombs a La Bisbal

La Tradició dels Tres Tombs es fa en honor a sant Antoni Abat, patró dels animals domèstics i dels traginers. Tot i que aquest sant se celebra el 17 de gener, durant quatre mesos diversos municipis de Catalunya treuen al carrer cavalls, carros i carruatges.

En el cas de la Bisbal del Penedès, aquesta festa es va celebrar a partir de l’any 1992, quan l’alcalde del municipi d’aleshores, Joan Poch, va proposar a dos bisbalencs, Rafel Vidal i Josep Rovira, l’organització dels Tres Tombs, ja que ells tenien cavalls i carros. Ambdós van crear una junta amb diverses persones que va organitzar la festa entre els anys 1992 i 2009, planificant el recorregut, l’esmorzar popular i la resta d’activitats que s’hi duien a terme. Durant molts anys aquest grup de persones, que va fer-se un nom dins dels Tres Tombs a Catalunya per la bona organització i per la famosa pujada de la Riba, va comptar amb la col·laboració de la Cooperativa, un gran nombre de veïns i veïnes de la vila i l’Ajuntament. A més, participaven als Tres Tombs d’altres municipis, portant el nom de la Bisbal del Penedès arreu de Catalunya. No obstant això l’any 2010 l’equip de govern de l’Ajuntament de la Bisbal no va autoritzar la celebració dins dels carrers principals del nucli i això va fer que la festa es deixés de celebrar, segons recorda el govern actual.

El govern bisbalenc encapçalat per Agnès Ferré va decidir recuperat la festa i aquest any 2017 la Bisbal del Penedès ha tornat a celebrar els Tres Tombs, sota l’organització de l’Ajuntament i amb el suport i ajuda de l’anterior junta dels Tres Tombs. La festa fins i tot ha estat present a les escoles amb la finalitat d’explicar als infants en què consisteix, ja que feia 8 anys que no se celebrava al municipi i hi havia infants que no coneixien la festivitat.

Es dóna el cas que enguany fa 25 anys que es va celebrar la primera festa dels Tres Tombs a la Bisbal. L’alcaldessa creu que "la millor manera de celebrar l’efemèride és poder acollir la Trobada de la Federació Nacional dels Tres Tombs de Catalunya 2018".

Aquest dissabte ha tingut lloc una trobada informativa

Aquest dissabte 18 de novembre la regidora de Cultura de l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès, Judit Vidal, i l’alcaldessa de la vila, Agnès Ferré, han assistit a la reunió informativa que ha convocat la Federació Catalana dels Tres Tombs a Vilanova i la Geltrú. Durant l’acte s’ha presentat el calendari del 2018 que la Federació ha editat amb fotografies del 3r Concurs d’Instagram i també s’han donat a conèixer les diferents trobades programades al llarg dels dos primers semestres de 2018.