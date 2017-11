Vec proposa les seves prioritats per al pressupost de Vilafranca

Vilafranca en Comú (VeC) presenta alternatives a la proposta de pressupost municipal de l’equip de govern, amb la finalitat de fer-los més sensibles a la situació econòmica, social i cultural que viu Vilafranca del Penedès.

Els comuns proposen un canvi en l’ordre d’algunes de les inversions a realitzar, tot treballant en un Pla de Ciutat a quatre anys vista, que posi per davant àmbits que per a VeC han de ser prioritaris en l’acció de govern: atenció a la gent gran i les persones dependents, cultura, creació d’espais comunitaris oberts que afavoreixin les relacions veïnals i millora de l’espai públic (carrers i places).

En aquest sentit, proposen com a prioritats d’inversió: la construcció d’una nova biblioteca que situï Vilafranca dins els estàndards de lectura pública de Catalunya, com va acordar el Ple per unanimitat; la rehabilitació de l’antic Hospital per a posar-hi un centre de serveis a les persones grans, tal i com ja s’havia començat a fer; la realització d’una segona fase del Centre Cívic de l’Espirall, i la construcció d’un nou pavelló poliesportiu damunt la llosa de la via per a respondre a la necessitat de nous espais.

El volum d’inversió global és el mateix que el que proposa el govern municipal, afirma el regidor Ramon Arnabat, “però volem explicar que nosaltres ho faríem diferent perquè prioritzem altres inversions i altres maneres de fer que comptin amb la participació de la ciutadania.” I, afegeix: “les inversions no poden anar en funció de les subvencions, sinó que hem de demanar les subvencions en funció d’un Pla prioritzat d’inversions.” En la mateixa línia, el regidor Toni Peñafiel recorda que “les voluntats i els compromisos municipals es demostren amb la previsió pressupostària i la priorització de les inversions”.