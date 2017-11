Troben a Sant Sadurní un cos que podria ser el del motorista desparegut fa 20 dies

Els Mossos d'Esquadra van localitzar ahir al matí un cos a San Sadurní que tot apunta a que podria ser el de Salvador Criado, el motorista desaparegut des del 2 de novembre. Segons han confirmat fonts de la policia autonòmica al 3d8, i a falta de que es practiqui l'autòpsia, els indicis que s'han trobat en el lloc de l'accident fan creure que el difunt sería el sadurninenc.

La policia i els familiars de Criado el buscaven des de feia més de 15 dies, després que no tornés a casa el dijous que va desaparèixer. L'home va sortir amb la moto, i els Mossos asseguren que les proves indiquen que va patir un accident mentre circulava per la carretera C-532, passat les caves Gramona. El cos l'hauria trobat un veí que passava per l'indret, que va alertar la policia.