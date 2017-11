Avances les obres de renaturalització de l'espai de les Madrigures del Vendrell

L’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer; el subdelegat del Govern a Tarragona, Jordi Sierra, i el cap del Servei Provincial de Costes, Alfons Fors, van fer aquest dilluns una visita a les obres d’adequació mediambiental de l’espai de les Madrigueres.

La visita es va iniciar al pont que creua la riera de la Bisbal, una infraestructura de 80 metres de llargada que permetrà fer un itinerari continu entre el barri marítim de Sant Salvador i el sector del Sanatori, a través d’un camí pendent de definir.

La comitiva també es va apropar a les llacunes que s’estan fent que, juntament amb la restauració del sistema dunar, configuraran el paisatge natural que permetrà la recuperació de la vegetació i fauna pròpies d’aquests espais de costa.

Altres actuacions que s’han fet o estan pendents de realitzar-se a la zona per a la seva recuperació natural són: la demolició de construccions que no s’adeqüen als usos del nou espai, desviament de les xarxes d’abastament i de telecomunicacions, apantallament paisatgístic de l’estació de bombeig, retirada de residus que s’hi havien acumulat, eliminació de vegetació al·lòctona i plantacions d’espècies pròpies de zones dunars i de maresmes.

Si bé el pont està gairebé enllestit per al seu ús, encara queda pendent la finalització de les actuacions de naturalització de la zona i concretar el camí que permetrà fer un itinerari en aquest espai, que es coneix com l’última finestra al mar del Baix Penedès. No es van concretar terminis.