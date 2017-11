Accident i incendi d'un camió carregat de gasoil a Guardiola de Font-rubí

Protecció Civil de la Generalitat ha activat preventivament l'alerta del Pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya TRANSCAT per l'accident i incendi d'un camió que transporta gasoil a la BP-2126, al municipi de Font-rubí.

En aquests moments la carretera es troba tallada en ambdós sentits en el punt kilomètric 13,5 segons informa el Servei Català de Trànsit. A les 16.01 hores el telèfon d'emergències 112 de Catalunya ha rebut cinc trucades alertant de l'accident d'un camió de transport de matèries perilloses que s'ha precipitat per un pont de la carretera BP-2126 a una zona de camps. El camió, que transportava 5.000 l de gasoil (amb capacitat per 8.000 l) ha quedat bolcat. El Telèfon 112 ha avisat immediatament a Bombers de la Generalitat, Mossos, SEM i Protecció Civil de la Generalitat. Els Bombers de la Generalitat han activat 7 dotacions terrestres per atendre l’accident del camió que duïa 5.000 l de gasoil i l'incendi de la vegetació del voltant. Els efectius dels Bombers treballen, a hores d’ara, en l’extinció de l’incendi del camió que ha cremat totalment. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha enviat dues unitats, una de les quals ha traslladat el conductor ferit menys greu a l'Hospital de Vilafranca, mentre l'altra es queda a lloc de forma preventiva. Els Mossos d'Esquadra han desplaçat 8 dotacions a lloc. Així doncs, al lloc s'hi han desplaçat operatius de Bombers de la Generalitat , Mossos d'Esquadra i SEM. Protecció Civil de la Generalitat ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua ACA, ja que el camió ha caigut en una riera seca.