Denuncien dos cops en la mateixa nit un conductor per donar positiu en alcoholèmia a Vilafranca

Agents de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Sud van denunciar dues vegades la mateixa matinada del diumenge 19 de novembre, un home de 38 anys, nacionalitat espanyola i veí de Vilanova i la Geltrú, per conduir sota els efectes de l’alcohol.

Els fets van tenir lloc el mateix dia, a les 00.45 hores, quan en un control preventiu a la carretera C-15z, punt quilomètric 13’5, terme municipal de Vilafranca del Penedès, els agents van denunciar penalment el conductor d’un turisme per un delicte de conducció sota els efectes de l’alcohol, ja que va donar una taxa positiva de 0’71 mg/l, quasi el triple de la taxa permesa legalment que és 0’25 mg/l.

Seguidament l’home denunciat va optar per la substitució del conductor i, després de comprovar que aquesta persona donava negatiu en les proves d’alcoholèmia, els mossos de trànsit van permetre que la nova conductora, la seva dona, s’endugués el vehicle.

Però poc després, a les 02:20 hores de la mateixa nit, els mossos van tornar a veure el mateix conductor denunciat anteriorment conduint el mateix vehicle, aquesta vegada a la carretera C-15 punt quilomètric 0’5, terme municipal de Vilanova i la Geltrú.

Els agents actuants li van tornar a fer la prova d’alcoholèmia al conductor i va donar positiu amb una taxa de 0’62 mg/l, motiu pel qual el van tornar a denunciar, en aquest cas administrativament, a més d’immobilitzar el vehicle amb un sistema mecànic, ja que no hi havia garanties que el conductor no tornés a conduir.

Per la infracció penal el conductor es va haver de presentar al jutjat de guàrdia de Vilafranca del Penedès el dilluns 20, on va ser condemnat a 1.000 € de multa i una privació del permís de conduir de vuit mesos.