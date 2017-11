Bruce Springsteen pregunta per la situació política a Catalunya a una vilafranquina

L'empresària vilafranquina Montse Nicolàs, de viatge per feina a Nova York, va esperar Bruce Springsteen a la sortida d'un concert i el cantant li va preguntar per la situació política a Catalunya en saber que era catalana.

Nicolàs mai no oblidarà el 4 de novembre del 2017, data en què va poder saludar el seu ídol des que el va veure per primer cop en concert essent una nena, el 3 d'agost del 1988 al Camp Nou.

Tot i no haver aconseguit entrada per veure'l en concert en un teatre de Broadway, Montse Nicolàs va tenir amb escreix una recompensa a l'espera perquè Springsteen li signés un autògraf. La curiosa història i la conversa sobre l'actualitat política catalana que hi va mantenir l'expliquem al 3d8 d'aquest divendres.

