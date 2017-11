Insulten un grup d’excursionistes penedesencs per desplegar una estelada dalt d’un cim

Com cada setmana un grup d’excursionistes penedesencs van sortir a caminar. Dimecres passat van organitzar una sortida al Collbaix, a prop de Manresa, al Bages. Com cada setmana hi va anar tota la colla de gent, sobretot de Vilafranca, però també de la resta de la comarca i alguns de Vilanova.

Com cada setmana, quan van fer el cim van mirar si algú altre que l’havia fet en el mateix moment els podia fer una fotografia de grup amb l’estelada. Com cada setmana.

Dimecres, al capdamunt del Collbaix van trobar-hi un home d’uns 35 anys. Anava vestit d’esport i hi passejava el seu gos. Aquesta muntanyeta del Bages és un lloc freqüentat per excursionistes i també per altres esportistes que hi van a passejar o a córrer.

Els penedesencs es van col·locar per fer la foto, van desplegar la bandera i van demanar a aquell noi que passejava el gos, que els fes la fotografia. El què va passar acte seguit es pot veure en aquest vídeo.

És un vídeo enregistrat pel mateix noi. Ell l’ha fet circular per les xarxes i s’ha convertit en un vídeo viral.

Segons els integrants del grup penedesenc d’excursionistes, amb qui ha pogut parlar el 3d8, “li vam demanar que ens fes una foto i quan el noi va veure l’estelada es va encendre”.

Primer va demanar que li parlessin en castellà, perquè deia que ell no entenia el català. Els excursionistes, segons expliquen, no van tenir cap problema en canviar d’idioma per tornar a demanar que els fes la foto. Però el noi no en va tenir prou.

Va ser aleshores quan va començar a insultar els penedesencs per dur una estelada. Va advertir-los que haurien de ser tots a la presó per sediciosos i fins i tot va propinar insults i desqualificacions masclistes a una de les integrants del grup excursionista.

En tot moment, l’actitud dels penedesencs va ser de contenció. No es va voler caure en la provocació que, segons els excursionistes, buscava aquell noi.

Ell anava sol, però duia lligat un gos de la raça Pit Bull, considerada una raça de gos perillosa.

Un dels membres del grup li va fer una fotografia quan marxava en què es pot veure l’home passejant el gos.

Al fons de la fotografia hi apareix un corredor vestit de vermell. Ell va ser qui finalment va fer la fotografia al grup d’excuriosistes dalt del cim amb l’estelada. Com cada setmana.