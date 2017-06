El PP exigirà que es tregui l'estelada del costat del monument a Milà i Fontanals

Al regidor del Partit Popular de l’Ajuntament de Vilafranca, Josep Ramon Sogas, no li va agradar gens la manera de fer de l’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, en la qüestió de la bandera espanyola al darrer ple municipal.

“Es va riure de mi i de tots els votants del partit, i no pot ser que ens doni l’excusa que ha de coŀlocar pals nous”. Per aquest motiu els populars tenen previst presentar una moció al proper ple instant l’Ajuntament perquè compleixi la llei de banderes i torni a coŀlocar l’espanyola a la façana del consistori. “Ha estat requerit en diverses vegades, l’última fa quatre dies, i la seva obligació és complir la llei.

Que vagi amb compte perquè podria acabar inhabilitat, ja que està incomplint la llei”, advertia Sogas.

Al seu costat hi havia el president de Noves Generacions de Vilafranca, Miquel Tarrada, i el militant Jordi Bové. Tarrada també va prendre la paraula per explicar que el seu partit aprofitarà la moció per exigir que es coŀloqui la imatge del rei Felip VI perquè presideixi la sala de plens, tal com, segons van dir, marca la llei. “No és un tema de símbols; nosaltres només volem que es compleixi la llei”, van afirmar, i fins van recordar que el quadre hauria de tenir una mida d’un mínim de 29x20 centímetres.

Per acabar, a la mateixa moció també instaran l’equip de govern perquè compleixi una sentència del Tribunal Suprem i retiri l’estelada que hi ha a la rambla de Sant Francesc, al costat del monument a Milà i Fontanals, així com també totes les estelades que estiguin penjades en fanals de la vila. Diuen els populars que una sentència del 28 d’abril del 2016 marca que l’administració ha d’evitar l’arbitrarietat i ser imparcial, i que en aquest darrer cas l’Ajuntament de Vilafranca no ho és. I posen l’exemple del Parlament, on diuen que hi ha una bandera espanyola a tots els departaments. “Si ells ho fan, ¿per què no ho ha de fer, l’Ajuntament de Vilafranca?”, es pregunten.