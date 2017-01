La CUP de Vilafranca critica la ubicació i la manca de seguretat de l’abocador de l’Espirall

La CUP de Vilafranca ha qüestionat aquesta setmana l’abocament de runes situat entre el camp de futbol de l’Espirall i el cementiri - al costat d’una zona d’horts urbans- on denuncien que des de ja fa molt de temps s’hi amunteguen cada cop més materials diversos i ha crescut “de manera desmesurada”.

Des de la candidatura es lamenta primerament que l’abocador està en un terreny qualificat pel POUM com a zona verda i que, a més, està creixent considerablement “sense que s’hagin pres mesures de seguretat”. A més a més el regidor Marcel Martínez apunta que sospiten que podria haver fibrociment d’amiant, conegut popularment com a ‘uralita’, un material potencialment nociu per la salut. La formació assegura que si se’n confirma la seva presència podria tractar-se d’un delicte ecològic. El grup lamenta que la zona no compleixi amb la seva funció de pulmó verd sinó que sigui un espai per acumular deixalles i runes d’obres.

De fet la CUP ha fet la roda de premsa just en l’abocador, on a simple vista es pot veure que hi ha materials de tot tipus, tant d’empreses com les runes que quasevol particular acumula a casa en petites obres.

La CUP lamenta també que no s’ha fet res per tancar i protegir una zona totalment accessible per a tothom. Marcel Martínez assegura que no es qüestiona si l’abocador és autoritzat o no perquè volen pensar que sí que ho és però que igualment no veuen que sigui el lloc adequat per posar-lo, sobretot perquè, a banda de ser teòricament zona verda, està al costat dels horts urbans i és de massa fàcil accés.

Per tots aquests motius la candidatura ha registrat aquesta setmana oficialment diverses preguntes per tal d’aclarir l’origen dels materials, disposar de les autoritzacions que permeten l’abocament i conèixer les mesures de seguretat i protecció de la salut pública que s’estan prenent. La CUP considera que és molt urgent que es faci l’anàlisi dels materials per esbrinar si és uralita o no.