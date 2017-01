La neu arriba feblement al Penedès

La neu ha arribat aquest dimecres al migdia a enfarinar alguna zona del Penedès.

Com es pot veure en la fotografia que acompanya aquesta informació i que ha fet Toio Clemente al voltant de 2/4 de 2 al nucli de les Cases Noves de Can Pardo, al municipi de Mediona (Alt Penedès), una àrea situada a 500 metres d’altitud sobre el nivell del mar, la neu ha enfarinat alguns camps i boscos de l’indret i, de fet, a mitja tarda hi havia “una probabilitat molt alta” que acabés nevant al llarg de la jornada en qualsevol indret per sobre de la cota dels 400 metres. Així ho ha assegurat al 3d8 el meteoròleg del municipi de Cunit, Josep Miró, que també ha afirmat que aquesta possibilitat seria més elevada a partir de quarts de vuit del vespre. De fet, al mateix municipi de Mediona és, per exemple, quan ha començat a nevar novament amb una certa intensitat.

Toio Clemente ha fet la fotografia de l'enfarinament d'aquest migdia a la zona de les Cases Noves de Can Pardo a prop de la carretera que uneix el poble de Sant Joan de Mediona amb el barri de les Llambardes, al municipi de la Llacuna, població de la comarca de l'Anoia propera a l'Alt Penedès on també ha nevat aquest dimecres.

De continuar complint-se la previsió apuntada per Josep Miró, no serà estrany, doncs, que aquest dimecres acabin emblanquinats municipis com el Montmell, Pontons, Font-rubí, la mateixa àrea de Mediona en la qual aquest migdia ha nevat amb una certa intensitat a partir de 2/4 d'una i durant aproximadament una hora -i hi ha tornat a quarts de vuit-; o la serra de l’Ordal.

