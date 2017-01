Vilafranca busca fórmules per abaratir el preu dels serveis funeraris

L’Ajuntament de Vilafranca ha acordat promoure un pacte de ciutat sobre el model de serveis funeraris que ha de tenir la vila, a banda d’una comissió de treball per redactar una nova ordenança amb l’objectiu d’intentar abaratir els serveis funeraris a la vila i fomentar la lliure competència. Tot això s’haurà de posar en marxa en un termini màxim de sis mesos. La proposta va arribar al ple de dimarts a mans d’ERC, que va presentar una moció en aquest sentit i que, tot i que no es va aprovar en la seva totalitat, sí que va aconseguir que tirés endavant els seus punts 4 i 8, referents al pacte de ciutat i a la comissió de treball. L’objectiu dels republicans és que el govern “acabi amb el monopoli d’Àltima i els seus preus abusius”.



En la defensa de la moció la portaveu d’ERC, Mònica Hill, va recordar el que havia dit ja feia uns dies en roda de premsa: “La situació actual de monopoli costa a la ciutadania un sobrecost de mil euros més per usuari del tanatori, ja que actualment un enterrament té un cost de mitjana de 5.000 euros i no entenem perquè hi ha ciutats com Girona que el tenen per 1.500 euros”. Per això ERC va demanar un servei bàsic tancat d’aproximadament aquest preu i va criticar com Àltima no havia publicitat un servei similar “fins que no ens hem queixat”.

Tots els grups municipals van coincidir que s’havien d’abaratir els preus i intentar que altres empreses operessin a Vilafranca, i la moció es va aprovar per unanimitat. Però cada grup va voler donar el seu punt de vista. Des del PP, per exemple, Josep Ramon va afirmar que no veia clar que l’Ajuntament promogués un nou tanatori perquè no creia que fos adequat municipalitzar el servei. El portaveu de VeC, Ramon Arnabat, va acusar Àltima “d’exercir un monopoli mitjançant el xantatge emocional en un mal moment” i va exigir al govern actuar d’una manera directa i ràpida. Per part de la CUP, Marcel Martínez va afirmar que el que cal és que el govern municipalitzi els serveis funeraris, ja que “la mort ha de deixar de ser un negoci”.

Per part de l’equip de govern, Aureli Ruiz va afirmar que també els preocupava la situació que s’està vivint i va reconèixer que s’havia de buscar una solució per intentar que s’abaixessin els preus, tot i que va deixar clar que Vilafranca tenia unes tarifes similars a les d’altres municipis. El regidor va deixar clar que el govern no pot obligar Àltima a llogar les sales de vetlla a altres empreses, i pel que fa al preu bàsic va dir que sí que hi era però que “no s’oferia de manera clara i per això ens hem discutit més d’un cop amb l’empresa”.

L’alcalde, Pere Regull, no va voler tancar les portes a cap opció, ni a la de la municipalització, però va afirmar que s’havia de treballar per aconseguir uns preus més baixos “sense caure en els mateixos errors que quan es va aprovar l’ordenança el 2007”. Regull va demanar poder aprovar els punts 4 i 8 de la moció, que van tirar endavant per unanimitat “sense descartar cap possibilitat, ja que hem de fer una reflexió molt profunda perquè a mi fins i tot 1.500 euros ja em sembla car”, va cloure Regull.

