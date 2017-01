El barri de l'Espirall de Vilafranca es queda sense centre cívic

El barri de l’Espirall no tindrà el centre cívic que es va presentar el 2010 com a proposta més destacada de la llei de barris i que, amb un pressupost d’uns tres milions d’euros, teòricament s’havia de fer a la plaça Doctor Bonet, just on hi ha l’associació de veïns del barri. El portaveu del govern, Aureli Ruiz, ha explicat al 3d8 com des de fa sis anys la Generalitat ha deixat de posar diners per a la llei de barris –tot i que va ser el govern català qui ho va posar en marxa– i tot ho ha anat assumint el consistori, que preveu reclamar el que ha pagat de més però que no confia que la Generalitat li pagui. “De fet, ja ens han insinuat que no hi confiem”, assegura Ruiz.

