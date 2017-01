El sadurninenc Santi Vidal deixa el Senat per la polèmica que han aixecat les seves declaracions

El jutge sadurninenc Santi Vidal ha presentat aquest divendres a la direcció d’Esquerra Republicana la renúncia voluntària a l’acta de senador "per tal de no ser un obstacle pel procés", ha dit. La decisió l'ha pres després que alguns mitjans de municació hagin publicat diverses declaracions del jutge, en què insinua que la Generalitat s'hauria fet amb les dades fiscals dels catalans de manera "no exactament legal", o que el Govern disposa d'una partida "oculta" de 400 milions d'esuros als pressupostos per construir estructures d'estat. Segons publica la pàgina web d'ERC, Vidal ha assegurat que ha fet unes declaracions "en un to col·loquial, intentant ser didàctic sobre el procés, però és evident que preses en la seva literalitat, no s’ajusten a la realitat".

"Vull deixar clar que en cap moment he volgut posar en dubte que l’actual Govern actua amb absolut respecte a la legalitat vigent, i que les decisions que es prenguin en cada moment gaudiran de la cobertura legal del Parlament de Catalunya i la Llei de Transitorietat Jurídica", ha remarcat Santi Vidal.

Així mateix, el senador Vidal ha demanat que "no es sobredimensionin les paraules que he pronunciat", i també ha admès que "hauria d’haver contrastat millor les informacions abans". "Sempre he defensat els drets i les llibertats dels ciutadans de Catalunya, i l’últim que faré és donar excuses al govern de l’Estat per evitar que els catalans puguem votar, això és el més important, i mai ho comprometria", ha ressaltat. "Continuaré treballant discretament perquè aquest país sigui just i lliure, sempre ho he fet, i sempre ho continuaré fent", ha sentenciat.

Santi Vidal també ha explicat que, per no generar més polèmica, durant les properes setmanes suspendrà la seva agenda pública.