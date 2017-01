La CUP reunida a Vilafranca aprova donar suport als pressupostos de la Generalitat

El Consell Polític de les Candidatures d’Unitat Popular (CUP) ha decidit aquest dissabte al migdia, en una reunió de les 13 territorials de la CUP del conjunt del país que s’ha fet a Vilafranca del Penedès, donar suport als pressupostos de la Generalitat per a aquest any 2017. La CUP, segons el portaveu del seu Secretariat Nacional, Quim Arrufat, ha acordat emetre un “si condicional” als comptes del govern català.

A la reunió del Consell Polític de la CUP celebrada al Casal Popular de Vilafranca hi han participat 65 delegats de les diferents territorials de la CUP arreu de Catalunya, que han fet arribar els vots que prèviament havien emès les respectives delegacions. Finalment, la CUP ha acordat donar suport als pressupostos de la Generalitat amb 39 vots afirmatius, 22 de negatius i dues abstencions. No ha transcendit el posicionament concret de la delegació de la CUP al Penedès, que aglutina les comarques de l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia i que comptava amb 6 vots al Consell Polític, corresponents als aproximadament 300 militants cupaires registrats a la zona.

Segons ha explicat Quim Arrufat -acompanyat de la dirigent de la CUP Eulàlia Reguant-, en una multitudinària roda de premsa al final de la reunió de la CUP a Vilafranca, aquest partit polític ha decidit emetre un vot favorable als pressupostos de la Generalitat “malgrat no compartir-los en el seu contingut social, que està molt lluny del nostre posicionament en la redistribució dels recursos públics”, però sí que hi ha hagut la voluntat d’“obrir el camí al referèndum” que el govern català vol convocar sobre la independència de Catalunya. “El nostre si és condicional, amb data de caducitat”, ha apuntat Quim Arrufat, que ha volgut deixar clar que si el govern català no convoca el referèndum el mes de setembre com a molt tard, segons que han reiterat en diverses ocasions el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i altres dirigents del govern català, la CUP retiraria el seu suport al govern i provocaria la convocatòria d'unes noves eleccions al Parlament de Catalunya. “No explicarem ara com retiraríem aquest suport al govern”, ha dit Quim Arrufat, que també ha insistit en el fet que el govern català ha d’“estar a punt i tenir el referèndum preparat, si pot ser, abans de l’estiu”. “La tensió judicial de l’Estat espanyol pot ser que faci que hi hagi una convocatòria de referèndum abans de l’estiu i, per tant, l’hem de tenir preparat cap el mes de maig”, ha detallat també el portaveu de la CUP.

Quim Arrufat també ha comentat en la roda de premsa que el procés sobiranista que viu Catalunya ha de ser “exemplar” a Europa, però que el referèndum s’ha d’acabar convocant sense la necessitat de demanar “permís ni perdó a ningú”. I ha conclòs que en l’anomenada ‘Operació diàleg’ de l’Estat espanyol hi ha la voluntat de repetir molts cops aquesta proposta i, a més, dur a terme una “repressió judicial” en contra de Catalunya. “Aquest país no pot permetre veure asseguda davant de la justícia la presidenta del Parlament, per això cal tenir preparat abans el referèndum”, segons Arrufat, que també ha dit que “el que es coneix com a judicialització de la política és repressió política”.

La CUP ha decidit donar suport als comptes de la Generalitat al Parlament per a aquest 2017 amb un parell de vots favorables i 8 abstencions dels seus diputats a la cambra catalana.

Com era de preveure, el Consell Polític de la CUP reunit a Vilafranca del Penedès ha aixecat una gran expectació mediàtica i fins a la capital de l’Alt Penedès s’hi han desplaçat periodistes representants de gairebé una trentena de mitjans de comunicació locals, nacionals i estatals.