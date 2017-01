El Penedès triomfa a Valls

La Nit de Castells celebrada dissabte al vespre a Valls amb la presència d’unes 400 persones va repartir una pluja de premis ja que va reconèixer tan colles i persones amb dilatades trajectòries com la internacionalització del fet casteller i projectes que han destacat per la seva capacitat innovadora.

Les colles penedesenques van triomfar a Valls ja que els verds es van endur dos premis (Joverd i Moment Casteller), els Nens del Vendrell van estar guardonats pel seu projecte amb la canalla i els Xicots de Vilafranca i els Bous de la Bisbal es van endur el premi Baròmetre Casteller. Els dotze premis van estar distribuïts entre una dotzena de colles diferents. El cartell de premis, però, va deixar diversos protagonistes, que passen pel duel del 2016 entre els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella, així com la innovació dels Castellers de Sants, la progressió dels Xiquets de Hangzhou i dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, i la tradició de la plaça de Tarragona i de Pere Gassó, casteller dels Bordegassos de Vilanova.

Els dotze premis de la Nit de Castells tenen cinc jurats diferents, que han emès diversos veredictes després d’intenses deliberacions realitzades en les darreres setmanes i de manera independent cadascuna d’elles. Segons expliquen a la Revista Castells (una de les organitzadores de la jornada) això ha permès oferir un resultat plural i variat de premis amb, això sí, una presència major de colles, places i iniciatives de la zona tradicional.



Premi compartit entre Verds i Vella

Un dels moments de més emoció va ser el Premi al Moment Casteller de l’any, decidit pels cronistes castellers, que tenia el difícil paper de triar un castell o moment de l’excel·lent temporada passada.

L’elecció va voler reflectir el frec a frec entre els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella en el que s’ha denominat com la ‘Setmana del retrovisor’. És a dir els cinc dies plens de gesticulació i estratègia que van separar la Festa Major de Vilanova i la Firagost, en què totes dues colles van descarregar els seus primers castells de 10 de l’any. Toni Bach (Castellers de Vilafranca) i Manel Urbano (Colla Vella) van pujar a recollir el premi de mans de l’alcalde de Valls, Albert Batet.

Un altre moment màgic de la Nit va ser la concessió del Premi a la Trajectòria, que enguany ha recaigut en el casteller Pere Gassó, dels Bordegassos de Vilanova en reconeixement a una sòlida trajectòria de més de 40 anys i el paper que, encara avui, desenvolupa de manera activa a la seva colla.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, va lliurar aquest premi, atorgat pel Consell Assessor de la Revista Castells.

La disparitat d’opinions i valoracions també va tenir el seu moment a la Nit de Castells, amb la concessió del Premi Colla de la temporada als Xiquets de Hangzhou per l’espectacular progressió registrada en un any, en què van passar els castells de 7 als de 9.

Aquest premi tenia com a jurat les set colles de gamma extra, que van decidir per un estret marge de vots i després d’un intens debat lliurar el premi a la colla xinesa. El propietari de la firma Antex, Qian Ainhua, va anar a Valls expressament des de la Xina per recollir-lo.

JOverd i ‘Jo sóc valent’

Els Castellers de Vilafranca van rebre un altre guardó, el Premi a una Iniciativa social pel programa del JOVErd, que mobilitza un miler d’estudiants de centres de secundària de l’Alt Penedès fent castells, mentre que els Nens del Vendrell van ser els guanyadors del Premi L’aleta a una iniciativa relacionada ambla canalla pel projecte ‘Jo sóc valent’ perquè abraça els elements tècnics, emocionals, de compromís i de pertinença a una colla castellera.

La plaça de la Font va rebre el Premi Plaça de la temporada “per la dimensió que ha assolit, gràcies a la diada del Primer diumenge de Festes per Santa Tecla, que se suma a una dilatada i fidel història amb els castells des de 1863”. L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va recollir el guardó, acompanyat de quatre enxanetes de les colles de la ciutat.

La Nit va tenir més presència tarragonina, ja que la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau va pujar dos cops més a l’escenari, per recollir el Premi Descarregat –que reconeix una temporada de progressió rellevant amb un alt índex d’eficàcia i efectivitat– i el Premi a una Campanya de comunicació per l’espot ‘Entre tots, pugem’, elaborat per motivar de cara al pilar de 7 amb folre.

Tarragona va ser present també amb el Premi Ambaixador Castells, que s’ha lliurat a Red Bull TV per l’extraordinari impacte del seu vídeo del Concurs, que va obtenir 70 milions de visites. El Premi Especial va ser per als Castellers de Sants pel seu innovador projecte de pinya a l’antiga, en què formulen una nou sistema per tancar els peus dels castells amb folre per guanyar seguretat.

Premis Baròmetre

La Nit també va lliurar els Premis Baròmetre Casteller, destinats a les colles que han pujat un pis descarregat. Els guanyadors van ser els Xicots de Vilafranca, els Xiquets de Hangzhou, els Al·lots de Llevant, els Castellers de Badalona, els Bous de la Bisbal i els Picapolls de la Gavarresa.

Durat la gala també es van lliurar els premis del Concurs Repsol de fotografia castellera amb dues modalitats: en categoria professional van ser per Gemma Soldevila, Laia Solanellas, Josep Pont i Joan Figueras, mentre que en la de votació popular van ser per Marc Castellà, Lins Griñó i Lídia Gutiérrez.