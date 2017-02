Una densa boira s’instal·la al Penedès aquest dimarts i dimecres

El Penedès s’ha llevat aquest dimarts cobert d’una densa boira a molts punts de l’Alt i el Baix. Es preveu que el fenomen es produeixi amb especial intensitat a l’interior del Baix Penedès i sobretot a l’Alt Penedès des de primera hora del matí i fins a mig matí tant dimarts com dimecres.

No és estrany que la visibilitat es redueixi tan dràsticament en aquesta època de l’any. De fet, segons el meteoròleg cunitenc, Josep Miró, és habitual entre la tardor i la primavera i no té res a veure amb la boira costanera.

Les condicions que afavoreixen la formació de la boira tenen a veure amb l’alta humitat i la forta pressió, de 1.018 hectopascals. També les línies de pressió poc separades i la falta de vent acaben de completar els ingredients necessaris per aquests bancs de boira.

El cas és que hi ha una gran quantitat de vapor d’aigua que es condensa per la baixa temperatura d’aquests dies passats. El vapor es converteix en gotes d’aiguaque formen núvols a tocar de terra. I per què arran de terra? Doncs per la forta pressió.

Però la boira té un rival: el sol. Quan a mig matí escalfa més que cap altre moment del dia fa escampar la boira. Això explica que sigui un fenomen que tingui la seva màxima intensitat a primera hora del matí i també cap al vespre.