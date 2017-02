El Parlament aprovarà la Vegueria Penedès la setmana que ve

El ple del Parlament aprovarà en el ple de dimecres o dijous de la setmana vinent la modificació de la llei de vegueries del 2010 per incloure-hi la modificació de la nova comarca del Moianès i la creació de la Vegueria del Penedès, tal com ha anunciat el departament de premsa del Parlament i han confirmat des de la Plataforma per una Vegueria Pròpia.Segons ha explicat el portaveu de l'entitat, Fèlix Simon, l'anunci del debat al Parlament coincideix amb la presentació del document preliminar del Pla Territorial del Penedès, que, segons Simon, "no l'haviem tingut mai fins ara".

Simon apunta que les esmenes presentades a la llei pels diferents partits van acabar transaccionant i això vol dir que es va arribar a un ampli consens per aprovar una modificació de la llei a la qual JXS, CUP, CSQP, i PSC dónen suport. Segons els membres de la plataforma l'aprovació de la vegueria ha arribat en un moment "ideal" perquè Catalunya està preparant les seves estructures d'estat i així ja ho haurà de fer pensant en vuit vegueries i no pas en set.